УМЭО SOCAR увеличил ненефтяной сектор на 25%

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспорт по ненефтяному сектору в отчетном периоде составил 177,4 млн долларов. Аналогичный показатель в прошлом году был равен 142,4 млн долларов.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ООО "Азералюминиум" (87,6 млн долларов) ОАО "Азерэнержи"(62,8 млн долларов), ЗАО AzerGold (56,1 млн долларов), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (18,9 млн долларов), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (18 млн долларов), ООО CTS-Agro (5,8 млн долларов), ПО "Азерикимья" (2 млн долларов), Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн" (1,6 млн долларов), "Бакинский завод нефтяного машиностроения" (666,5 тыс. долларов).