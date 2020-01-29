УМЭО SOCAR увеличил экспорт

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2019 году возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В отчетном периоде экспорт Управления маркетинга и экономических операций SOCAR составил 219,5 млн долларов. В 2018 году данный показатель составил 181,5 млн долларов.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ООО "Азералюминиум" (115,5 млн долларов), ЗАО AzerGold (85 млн долларов), ОАО "Азерэнержи" (75,9 млн долларов), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (23,6 млн долларов), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (21,5 млн долларов), ООО CTS-Agro (5,8 млн долларов), Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн" (2,5 млн долларов), ПО "Азерикимья" (2 млн долларов), "Бакинский завод нефтяного машиностроения" (1,5 млн долларов).