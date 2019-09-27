УМЭО SOCAR лидирует по объему экспорта ненефтяной продукции

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерэнержи", ЗАО AzerGold, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО CTS-Agro, ПО "Азерикимья", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн" и ООО "Азерипек".

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО SOCAR Polymer, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Nine Climate, ООО Global Export Fruits, ООО Baku Steel Company, ООО Sun Food, ООО Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi, ООО Caspian Enerji-2020, ООО P-Aqro.