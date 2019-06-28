УМЭО SOCAR экспортировало ненефтяную продукцию на 87,3 млн долларов

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-мае этого года возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июньский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Объем экспорта управления за этот период составил 87,3 млн долларов. В прошлом году показатель составил 84,9 млн долларов.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ОАО "Азерэнержи" (51,8 млн долларов), ООО "Азералюминиум", (31,3 млн долларов), ЗАО AzerGold (17,9 млн долларов), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (10,1 млн долларов), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (7,3 млн долларов), ООО CTS-Agro (4,9 млн долларов), Государственное агентство по материальным резервам (555 тыс. долларов), ООО "Азерипек" (438 тыс. долларов), "Бакинский завод нефтяного машиностроения" (377 тыс. долларов).

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО MKT İstehsalat Kommersiya (40,9 млн долларов), ООО SOCAR Polymer (38,3 млн долларов), Azerbaijan International Mining Company (37,3 млн долларов), ООО Caspian Enerji-2020 (16,1 млн долларов), ООО P-Aqro (14 млн долларов), ООО Food Export Şəmkir (12,9 млн долларов), ООО Sun Food (12,9 млн долларов), ООО Baku Steel Company (12,6 млн долларов), ООО Nine Climate (12,1 млн долларов), ООО "Агровест" (11,1 млн долларов).