УМЭО SOCAR экспортировал ненефтяную продукцию на 11,5 млн долларов

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на февральский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В отчетном периоде экспорт Управления маркетинга и экономических операций SOCAR составил 11,5 млн долларов США.

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ЗАО AzerGold (9,4 млн долларов США), ООО "Азералюминиум" (7,8 млн долларов США), ОАО "Азерэнержи" (7,7 млн долларов США), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" (1,2 млн долларов США), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (595,5 тыс. долларов США), ООО ASK Şüşə (166 тыс. долларов США), "Бакинский завод нефтяного машиностроения" (47 тыс. долларов США).