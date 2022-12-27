Ульви Сафаров: Получение сертификатов ISO - большая гордость для Global Media Group

Компании, входящие в ООО ”Global Media Group“ - информационное агентство ”Report“, новостной сайт "Oxu.Az", вещательный портал ”Baku TV“ и аутсорсинговая компания ООО ”Global Management" - очень гордятся получением сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-4

Компании, входящие в ООО ”Global Media Group“ - информационное агентство ”Report“, новостной сайт Oxu.az, вещательный портал Baku TV и аутсорсинговая компания Global Management - очень гордятся получением сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор Oxu.az Ульви Сафаров на презентации сертификатов.

"Я уже год работаю в Oxu.az. Благодарю руководство холдинга за оказанное доверие. В результате этого доверия мы сумели получить сертификаты ISO в этом году. Поздравляю все наше руководство во главе с руководителем Global Media Group Эльнуром Абдуллаевым с достигнутым успехом. Я считаю своим долгом особо подчеркнуть труд медиа-директора Global Media Group Гамида Гамидова. Желаю достижения новых успехов", - сказал Сафаров.