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Ульви Сафаров: Получение сертификатов ISO - большая гордость для Global Media Group 

Ульви Сафаров: Получение сертификатов ISO - большая гордость для Global Media Group  Компании, входящие в ООО ”Global Media Group“ - информационное агентство ”Report“, новостной сайт "Oxu.Az", вещательный портал ”Baku TV“ и аутсорсинговая компания ООО ”Global Management" - очень гордятся получением сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-4
Бизнес
27 декабря 2022 г. 12:35
Ульви Сафаров: Получение сертификатов ISO - большая гордость для Global Media Group 

Компании, входящие в ООО ”Global Media Group“ - информационное агентство ”Report“, новостной сайт Oxu.az, вещательный портал Baku TV и аутсорсинговая компания Global Management - очень гордятся получением сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор Oxu.az Ульви Сафаров на презентации сертификатов.

"Я уже год работаю в Oxu.az. Благодарю руководство холдинга за оказанное доверие. В результате этого доверия мы сумели получить сертификаты ISO в этом году. Поздравляю все наше руководство во главе с руководителем Global Media Group Эльнуром Абдуллаевым с достигнутым успехом. Я считаю своим долгом особо подчеркнуть труд медиа-директора Global Media Group Гамида Гамидова. Желаю достижения новых успехов", - сказал Сафаров.

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Версия на английском языке Ulvi Safarov: Getting ISO certificates - great honor for Global Media Group
Версия на азербайджанском языке Ülvi Səfərov: “Global Media Group”un İSO sertifikatlarına layiq görülməsi çox qürurvericidir"

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