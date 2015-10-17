​"Укрзализныця" запретила выезд зерновозов из Украины в Азербайджан

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Укрзализныця" (УЗ) ввела ограничение на перевозки всех грузов в вагонах-зерновозах в зарубежном направлении для всех получателей.

Как передает Report, об этом сообщает "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на телеграмму УЗ ВОЦЗМ-14/1441 от 13 октября 2015 года.

Согласно документу, запрещается отправка зерновозов в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Литву, Латвию, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдову и Эстонию.

Ограничение вступило в силу с 15 октября 2015 г. Срок его действия — до отмены.

При этом вчера пресс-служба УЗ сообщила, что за 9 месяцев 2015 года загружено 329,6 тыс. зерновозов, в которых перевезено 21 млн т зерновых грузов. Это на 38,6 тыс. вагонов (2,8 млн т) больше соответствующего периода 2014 года. Ежесуточно грузилось 1207 зерновозов, что на 142 вагона в сутки больше прошлогоднего показателя.

Именно зерна загружено 293,8 тыс. вагонов (более 19 млн т, +19%). Из них на экспорт в порты — 268,8 тыс. вагонов (17,7 млн т), на прямой вариант 8358 вагонов (553,2 тыс. т), на внутренний рынок — 25024 вагона (1352 тыс. т).

Общий рабочий парк зерновозов за 9 мес. текущего года — 11805 вагонов, он увеличился на 762 вагона ежесуточно. Оборот зерновозов ускорился на 1,8 суток и составил 10,8 суток.

За 9 мес. 2015 года отремонтировано 3470 зерновозов.