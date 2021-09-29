Украинский замминистра рассказал об экономическом сотрудничестве с Азербайджаном

Украина намерена уделять особое внимание энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном.

Украина намерена уделять особое внимание энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал заместитель министра экономики Украины Михаил Лев.

"Деятельность бизнес ассоциаций, деловых советов, институтов по поддержке экспортеров способствует активизации развития отношений с другими государствами в экономической и инвестиционной сферах. Утверждённой 26.08.2021 Указом Президента Украины № 448/2021 Стратегией внешнеполитической деятельности Украины определяются цели для достижения безопасности и процветания Украины, одной из которых является содействие внешней торговле и добрососедским отношениям с другими странами. Очень важной страной для Украины в этом контексте является Азербайджанская Республика. Особое внимание будет уделяться энергетическому сотрудничеству, а также продвижению кооперации украинского бизнеса с азербайджанским для более эффективной торговли на внутреннем рынке страны. В частности, мы видим большие перспективы в привлечении компаний из Украины к реализации инфраструктурных и других больших проектов в Азербайджанской Республике", - заявил М. Лев.

По его словам, недавно созданная Украинско-Азербайджанская Бизнес Ассоциация "ТЕРЕЗИ" может стать одним из мощных общественных инструментов создания благоприятных условий для представителей бизнеса двух стран, которые намерены начать роботу на новых торговых рынках

Заместитель министра экономики Украины добавил, что по итогам I полугодия 2021 экспорт товаров в Азербайджанскую Республику увеличился на 0,4% и составил 180,0 млн долларов США, импорт составил 245,2 млн долларов США и увеличился на 32,3%:

"Основными экспортными позициями являются табак и промышленные заменители табака (13,7% от общего экспорта товаров из Украины в Азербайджанскую Республику), бумага и картон (10,4%), черные металлы (7,9%), молоко и молочные продукты, яйца птицы и натуральный мед (5,1%) и изделия из черных металлов (5,0%). Основной товарной позицией в структуре импорта является топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки (90,7% ) от общего импорта товаров из Азербайджанской Республики в Украину.

Мы работаем над тем, чтобы изменить структуру экспорта в направлении увеличения поставок в Азербайджан товаров с высокой и средней степенью переработки (сегодня продукция машиностроения в структуре экспорта не превышает 8%).

Деятельность Украинско-Азербайджанской Бизнес Ассоциации "ТЕРЕЗИ", основной целью которой является содействие в продвижении украинского экспорта и привлечении иностранных инвестиций, а именно предоставление членам Ассоциации информационной, правовой, организационной и других видов поддержки, в том числе по реализации совместных проектов, является дополнительным стимулом и практической помощью для развития торгово-экономических связей между Украиной и Азербайджанской Республикой", - подчеркнул Михаил Лев.