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Поставляющая соль в Азербайджан украинская компания приостановила производство

Поставляющая соль в Азербайджан украинская компания приостановила производство Приостановил свою деятельность крупнейший в Европе и Украине производитель соли “Артемсоль”.
Бизнес
24 мая 2022 г. 12:34
Поставляющая соль в Азербайджан украинская компания приостановила производство

Приостановил свою деятельность крупнейший в Европе и Украине производитель соли “Артемсоль”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Директор предприятия Виктор Юрьев заявил, что работа "Артемсоли“ приостановлена на неопределенный срок: " Причина - эвакуация значительного количества людей, у компании недостаточно рабочей силы. Кроме того, поскольку железная дорога не работает, завод не может перевозить свою продукцию. В результате в ближайшее время Украине придется закупать соль из других стран. Дефицит соли почувствуют и зарубежные клиенты компании. Первыми почувствуют дефицит Польша, Румыния, Венгрия, Грузия, Молдова и Азербайджан".

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