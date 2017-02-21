Украина увеличила импорт азербайджанских товаров и услуг на 50%

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Прямые азербайджанские инвестиции в украинскую экономику в 2016 году выросли примерно на 6% и составляют более 200 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В последние годы отношения между Азербайджаном и Украиной активно развиваются во многих сферах", - заявил М. Курячий.

Он подчеркнул, что импорт азербайджанских товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 50% по сравнению с 2015 годом.

"Мы заинтересованы в развитии наших связей", - добавил глава группы дружбы.