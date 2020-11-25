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Украина продлила торговые санкции против России

Украина продлила торговые санкции против России По отношению к ней до 2021-го будет применяться режим наибольшего благоприятствования ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины
Бизнес
25 ноября 2020 г. 18:33
Украина продлила торговые санкции против России

Кабинет министров Украины продлил торговые санкции относительно товаров происхождением из России еще на год - до 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующее решение правительство приняло 25 ноября без обсуждения.

Документ вносит поправки в постановление №1146 от 30 декабря 2015 года (с изменениями), которое, в свою очередь, предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

Так, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый "режим наибольшего содействия" Всемирной торговой организации, который предусматривает применение высоких ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

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