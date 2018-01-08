Украина по экспорту в Европу лыж стала мировым лидером

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Украина по итогам 2017 года стала главным поставщиком лыж для европейских стран, обогнав таких промышленных гигантов, как Китай.

Как передает Report, в общей сложности страны Евросоюза в 2017 году импортировали более 1,5 млн штук лыж и сноубордов, а 731,4 тыс. единиц были поставлены из Украины.

Согласно статистике, украинские лыжи по объему импорта обогнали Китай, который поставил в европейские страны 420,6 тыс. лыж. Наибольшей популярностью у европейцев пользуются горные лыжи, однако их импорт составляет лишь 2% от общего объема закупаемого спортивного инвентаря у стран, которые не входят в Евросоюз.

При этом суммарный экспорт лыж производства ЕС в 2017 году составил 7,3 млн пар. Безоговорочным лидером является Австрия (2,5 млн единиц).