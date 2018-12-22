Украина импортировала более 60 тонн замороженной рыбы в Азербайджан

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По итогам 10 месяцев 2018 года Украина импортировала 62 тонны замороженной рыбы в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что общая стоимость импортируемой продукции составило 94 тысяч долларов

За отчетный период самым крупным импортером украинской замороженной рыбы стала Германия, которая закупила 110 тонн на 348,3 тысячи долларов. Также крупными импортерами этой продукции стали Венгрия (126,6 тонн на 297,3 тысячи долларов), Молдова (112 тонн на 196 тысяч долларов).

За 10 месяцев 2018 года на внешние рынки было поставлено 511,9 тонн украинской замороженной рыбы на 1,1 миллиона долларов.