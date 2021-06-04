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Украина и Азербайджан подпишут соглашение о продовольственной безопасности

Украина и Азербайджан подпишут соглашение о продовольственной безопасности Состоялась встреча между представителями Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Госпродпотребслужбы Украины, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
Бизнес
4 июня 2021 г. 18:00
Украина и Азербайджан подпишут соглашение о продовольственной безопасности

Состоялась встреча между представителями Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Госпродпотребслужбы Украины, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Как было отмечено в ходе переговоров, в настоящее время согласовано 12 форм ветеринарных сертификатов на экспорт из Украины в Азербайджан и 3 формы ветеринарных сертификатов на поставки из Азербайджана в Украину. При этом наибольшим спросом в Азербайджане пользуются мясная продукция, кондитерские изделия, а также молоко и молочные продукты украинского производства.

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества между странами. В частности, были достигнуты договоренности об обмене опытом и тесной коммуникации для оперативного решения вопросов, которые возникают в рамках двустороннего сотрудничества.

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