Уфук Арджа Турганер: Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос

Необходимо наращивать экономические связи между Азербайджаном и Северным Кипром.

Необходимо наращивать экономические связи между Азербайджаном и Северным Кипром.

Как сообщает Report, об этом сказала глава представительства Северного Кипра в Азербайджане Уфук Арджа Турганер на конференции в Баку на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По ее словам, в последнее время наблюдается положительная динамика в экономических отношениях между двумя странами: "Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос. Принимается ряд мер для осуществления конкретных шагов в этом направлении. Необходимо развивать торговые отношения между нашими странами и реализовывать проекты, которые будут полезны для обеих сторон".