О нас

Уфук Арджа Турганер: Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос

Уфук Арджа Турганер: Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос Необходимо наращивать экономические связи между Азербайджаном и Северным Кипром.
Бизнес
23 декабря 2024 г. 11:00
Уфук Арджа Турганер: Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос

Необходимо наращивать экономические связи между Азербайджаном и Северным Кипром.

Как сообщает Report, об этом сказала глава представительства Северного Кипра в Азербайджане Уфук Арджа Турганер на конференции в Баку на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По ее словам, в последнее время наблюдается положительная динамика в экономических отношениях между двумя странами: "Интерес инвесторов из Северного Кипра к Азербайджану значительно возрос. Принимается ряд мер для осуществления конкретных шагов в этом направлении. Необходимо развивать торговые отношения между нашими странами и реализовывать проекты, которые будут полезны для обеих сторон".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr nümayəndəsi: "Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr lazımi səviyyədə deyil"

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi