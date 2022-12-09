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Удмуртия расширит сеть торговых представительств в Азербайджане

Удмуртия расширит сеть торговых представительств в Азербайджане В 2023 году Удмуртская Республика (РФ) планирует расширить сеть торговых представительств в Азербайджане.
Бизнес
9 декабря 2022 г. 13:10
Удмуртия расширит сеть торговых представительств в Азербайджане

В 2023 году Удмуртская Республика (РФ) планирует расширить сеть торговых представительств в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

Первый заместитель премьер-министра Удмуртии Константин Сунцов заявил, что республика намерена в 2023 году расширить свои торговые представительства в Азербайджане и Вьетнаме.

По его словам, уже запланированы деловые поездки в Иран, Вьетнам, Египет, Турцию и другие дружественные страны. В этом году были организованы бизнес-миссии в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

Он добавил, что за 11 месяцев при содействии Центра поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии 33 компании подписали экспортные контракты на сумму 23,3 млн долларов США.

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