Удмуртия расширит сеть торговых представительств в Азербайджане

В 2023 году Удмуртская Республика (РФ) планирует расширить сеть торговых представительств в Азербайджане.

В 2023 году Удмуртская Республика (РФ) планирует расширить сеть торговых представительств в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

Первый заместитель премьер-министра Удмуртии Константин Сунцов заявил, что республика намерена в 2023 году расширить свои торговые представительства в Азербайджане и Вьетнаме.

По его словам, уже запланированы деловые поездки в Иран, Вьетнам, Египет, Турцию и другие дружественные страны. В этом году были организованы бизнес-миссии в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

Он добавил, что за 11 месяцев при содействии Центра поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии 33 компании подписали экспортные контракты на сумму 23,3 млн долларов США.