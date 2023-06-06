Эксперт: Необходимо решить вопрос утилизации бесхозных автомобилей

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен и принят в I чтении проект поправок в закон "О производственных и бытовых отходах". Одна из предложенных поправок связана утилизацией автомобилей, считающихся в Азербайджане бесхозными.

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен и принят в I чтении проект поправок в закон "О производственных и бытовых отходах". Одна из предложенных поправок связана утилизацией автомобилей, считающихся в Азербайджане бесхозными.

Но какие автомобили считаются бесхозными? К автомобилям какого срока бесхозности будет применяться утилизация? Как будет происходить процесс, если впоследствии обнаружится владелец авто?

Эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы сказал Report, что закон о процессе утилизации должен определять положения, касающиеся годами брошенных на штрафстоянках, в кварталах, на улицах, дорогах автомобилей, то есть, определять конкретный период времени заброшенности и в соответствии с этим решать вопрос с утилизацией.

Э.Мурадлы считает, что владельца любого автомобиля можно выявить через центральную информационную систему: "Для этого существует множество методов. Автомобиль имеет номер BAN, номер шасси. Можно определить владельца по наличию государственного регистрационного знака. Также ведется регистрация автомобилей на штрафстоянках. То есть, прежде чем забрать брошенный автомобиль на утилизацию, можно найти владельца".

По словам эксперта, на штрафплощадках уже лет 20 находятся брошенные машины: "Гражданин либо сам должен продать свою машину на металлообрабатывающие заводы, либо подать заявление в полицию об отказе от машины”.

Отметим, что согласно принятому сегодня в I чтении проекту поправок в Таможенный кодекс, при таможенном оформлении легковых автомобилей, ввезенных на таможенную территорию, со дня выпуска которых прошло более 4 лет, в соответствии с законом “Об отходах” будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно проекту поправок в Кодекс об административных правонарушениях, за нарушение или неисполнение утилизатором требований закона "Об отходах" при утилизации транспортных средств должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов, юридические лица - на 600 манатов.