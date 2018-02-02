Учредитель AS Qrup İnvestment принял участие на встрече с премьер-министром Грузии и мэром Тбилиси

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Учредитель компании AS Qrup İnvestment Шахин Мовсумов принял участие в организованной в Тбилиси Грузинской бизнес ассоциацией встрече между руководителями государства и членами ассоциации. Как сообщает Report со ссылкой на компанию, встреча, на которой приняли участие премьер-министр Грузии Георгия Квирикашвили, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе и столичный мер Кахабер Каладзе, прошла 31 января 2018 года.

На встрече обсуждались условия, созданные в Грузии для частного сектора. Действующие в стране ведущие компании оценили различные компоненты бизнес-среды Грузии, в том числе макроэкономическое состояние, судебную систему, правовые рамки, налоговую среду, рынок труда.

Премьер-министр Квирикашвили, выступая перед членами ассоциации, сообщил о позитивных результатах в макроэкономических показателях Грузии, ВВП, международной торговле, экспортном потенциале в 2017 году.

В ходе встречи Шахина Мовсумова и премьер-министра Георгия Квирикашвили обсуждалось развитие бизнес-отношений между Грузией и Азербайджаном.