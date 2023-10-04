Учет грузоперевозок в Азербайджане будет вестись через информационную систему AYNA

В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного дорожного листа для грузового автотранспорта.

В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного дорожного листа для грузового автотранспорта.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, на основании электронного путевого листа, применяемого для ведения учета деятельности грузового автотранспортного средства, определяется объем работ, выполняемых этим транспортным средством, и отработанное топливо.

Договор о перевозках составляется на азербайджанском языке.

Учет электронных путевых листов для грузовых автотранспортных средств осуществляется через информационную систему “AYNA” Министерства цифрового развития и транспорта.

Серия и номер электронного путевого листа выдаются через информационную систему “AYNA” и не дублируются.