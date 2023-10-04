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Учет грузоперевозок в Азербайджане будет вестись через информационную систему AYNA

Учет грузоперевозок в Азербайджане будет вестись через информационную систему AYNA В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного дорожного листа для грузового автотранспорта.
Бизнес
4 октября 2023 г. 20:05
Учет грузоперевозок в Азербайджане будет вестись через информационную систему AYNA

В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного дорожного листа для грузового автотранспорта.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, на основании электронного путевого листа, применяемого для ведения учета деятельности грузового автотранспортного средства, определяется объем работ, выполняемых этим транспортным средством, и отработанное топливо.

Договор о перевозках составляется на азербайджанском языке.

Учет электронных путевых листов для грузовых автотранспортных средств осуществляется через информационную систему “AYNA” Министерства цифрового развития и транспорта.

Серия и номер электронного путевого листа выдаются через информационную систему “AYNA” и не дублируются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük daşımalarının uçotu “AYNA” informasiya sistemi vasitəsilə aparılacaq

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