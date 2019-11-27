Участок земли в Гонконге продан за рекордные $5,4 млрд

Самый дорогой в Гонконге участок земли продан на правительственном аукционе за 42,23 млрд гонконгских долларов (5,4 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этой сделке сообщил на своем сайте в среду департамент землепользования этого специального административного района Китая.

Речь идет о площадке под коммерческую застройку размером почти 60 тысяч кв. м. Она расположена в западной части полуострова Коулун по соседству с вокзалом новой скоростной железной дороги в материковый Китай.

Победителем торгов стал гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties. Приобретенный им участок предназначен для постройки офисных зданий, отелей и торговых помещений.

Доходы от продажи земли с правительственных аукционов - важнейший источник поступлений в бюджет для администрации Гонконга. До сих пор самым дорогим здесь считался земельный участок на месте старого аэропорта Кай Так. Он ушел с молотка в прошлом году за 3,2 млрд долларов и достался этой же компании.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Рекордные цены на жилье, офисные и торговые помещения риэлторы объясняют нехваткой свободной земли и предложений при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.