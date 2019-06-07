Шахин Мустафаев: Участие в ПМЭФ - важный шаг на пути расширения сотрудничества с Россией

Азербайджан успешно развивает политические и экономические отношения с Россией. Россия является основным торговым партнером Азербайджана в ненефтяном секторе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил журналистам в кулуарах XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В 2018 году мы достигли успешных результатов в экономике. Товарооборот с Россией вырос на 19% и достиг 2,5 млрд долларов. Показатели 2019 года также успешные. По итогам первого квартала, наш товарооборот вырос на 23%", - сказал он.

По словам Мустафаева, Азербайджан также успешно сотрудничает с Россией в области инвестиций, страны реализуют совместные проекты: "Азермаш" и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подписали соглашение о сотрудничестве, в Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент завода по производству автомобилей ГАЗ. Мы недавно завершили первый этап строительства фармацевтического завода в Пираллахинском промышленном парке".

"Мы также успешно сотрудничаем в финансовой сфере. Строительство завода SOCAR Polymer в Сумгайыте завершено при финансировании "Газпромбанка". Это очень успешный проект. Наше сотрудничество продолжается. Газпромбанк также финансирует реконструкцию ПО "Азерикимья" и другие проекты. Одним словом, азербайджано-российские экономические отношения успешны, и Азербайджан участвует на форуме в Петербурге в широком составе. У нас есть планы. Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и "Росконгресс" подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. "Росконгресс" является одним из организаторов мероприятия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с 80 регионами России, и главы государств оказывают политическую поддержку этому формату: "Завтра также состоится встреча с участием азербайджанской делегации и предпринимателей. Предусматривается расширение связей предпринимателей. У меня будут встречи с членами правительства России, и мы обсудим вопросы сотрудничества между нашими странами. Одним словом, участие азербайджанской делегации в Петербургском экономическом форуме является очень важным событием, и мы уверены, что это важный шаг между двумя странами, в частности, в плане расширения экономического сотрудничества".

Игбал Рустамов