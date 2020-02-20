Швейцарский UBS нашел себе нового гендиректора в голландской ING

Швейцарский банк UBS сообщил о назначении нового генерального директора.

Как передает Report, с 1 ноября им станет Ральф Хамерс, в настоящее время руководящий голландской финансовой группой ING.

Банк отмечает, что решение о выборе преемника для нынешнего главы UBS Серджио Эрмотти было сделано в ходе «тщательного процесса отбора, что отражает приверженность компании эффективному корпоративному руководству». Совет директоров UBS поблагодарил Эрмотти, которому в мае исполняется 60 лет, за плодотворную работу на посту гендиректора в течение последних девяти лет.

Наблюдатели отмечают, что Эрмотти удачно справился с преодолением последствий финансового кризиса 2008–2010 годов, пишет Reuters. Однако в последнее время банк испытал снижение динамики на фоне рекордно низких учетных ставок в Европе и роста конкуренции со стороны американских банков. В частности, по итогам 2019 года банк не смог достичь поставленных целей по ряду ключевых показателей: доходу на основной капитал первого уровня и соотношению административных расходов к операционной прибыли. Это привело к тому, что в начале января он пересмотрел в сторону понижения собственный прогноз по ряду показателей в среднесрочном периоде.