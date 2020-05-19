​Uber сократит дополнительно 3 тыс. рабочих мест

Американская компания Uber Technologies сократит дополнительно 3 тыс. сотрудников из-за резкого сокращения перевозок пассажиров ввиду пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, письмо соответствующего содержания за авторством главы компании Дары Хосровшахи было ранее направлено сотрудникам Uber в разных странах. В нем указывается, что руководство приняло решение закрыть или сократить штат 45 офисов по всему миру. В общей сложности сокращения коснутся около 3 тыс. человек.

В начале мая руководство Uber приняло решение из-за пандемии уволить около 14% сотрудников. В заявлении, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указывалось, что ввиду сокращения перевозок компании и нынешней приостановки найма работников Uber "ограничивает сегмент поддержки клиентов и набора кадров приблизительно на 3,7 тыс. рабочих мест". Хосровшахи после консультаций с советом директоров дал согласие не получать положенный ему оклад до 31 декабря 2020 года.