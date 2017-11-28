Uber: Мы не получили официального подтверждения о применении НДС на услуги такси

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Хотя пользователи получили СМС-оповещение от банка о том, что с 1 декабря 2017 года будет взиматься НДС в размере 18% с безналичных платежей за поездки с Uber, пока нами не получено официального подтверждения о нововведениях".

Об этом сообщили в Uber в ответ на запрос Report.

"Мы намерены тщательно разобраться в данном вопросе и найти решение, оптимальное для наших пользователей в Азербайджане", - сказали в компании.

Напомним, что с 1 декабря в Азербайджане будет применяться НДС при оплате услуг такси. Отечественные банки уже начали информировать об этом своих клиентов посредством СМС-сообщений.