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    Uber: Мы не получили официального подтверждения о применении НДС на услуги такси

    Мы намерены тщательно разобраться в данном вопросе и найти решение, оптимальное для наших пользователей в Азербайджане

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Хотя пользователи получили СМС-оповещение от банка о том, что с 1 декабря 2017 года будет взиматься НДС в размере 18% с безналичных платежей за поездки с Uber, пока нами не получено официального подтверждения о нововведениях".

    Об этом сообщили в Uber в ответ на запрос Report.

    "Мы намерены тщательно разобраться в данном вопросе и найти решение, оптимальное для наших пользователей в Азербайджане", - сказали в компании.

    Напомним, что с 1 декабря в Азербайджане будет применяться НДС при оплате услуг такси. Отечественные банки уже начали информировать об этом своих клиентов посредством СМС-сообщений. 

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