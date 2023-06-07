У самолетов Boeing 787 Dreamliner вновь выявлен дефект

Компания Boeing сообщила, что в самолетах 787 Dreamliner обнаружен производственный дефект.

Компания Boeing сообщила, что в самолетах 787 Dreamliner обнаружен производственный дефект.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Отмечается, что это может частично повлиять на поставки. По информации, обнаружен дефект горизонтальных стабилизаторов.

В релизе отмечается, что ситуация не является острой проблемой безопасности и находящиеся в строю самолеты могут продолжать эксплуатироваться.

В компании правда подчеркнули, что проверки и необходимые работы повлияют на сроки ближайших поставок.

Напомним, что Boeing прекратил поставку самолетов 787 Dreamliner на несколько недель в начале этого года из-за проблемы с корпусом.