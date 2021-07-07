У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестирования в Карабах

"У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестиций в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана".

"У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестиций в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на презентации Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.

По его словам, пакистанские компании хотят быть одними из первых, кто инвестирует в проекты по восстановлению в Карабахе.

"Мы надеемся, что открытие палаты по экономическому сотрудничеству будет полезно для доведения до пакистанских бизнесменов информации об огромном инвестиционном потенциале в Карабахе", - добавил дипломат.

Посол также отметил, что в ближайшие дни посетит Шушу и проинформирует пакистанских бизнесменов об инвестиционном потенциале города.