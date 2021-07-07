О нас
Report Georgia
Аудио новости

У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестирования в Карабах

У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестирования в Карабах "У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестиций в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана".
Бизнес
7 июля 2021 г. 12:17
У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестирования в Карабах
Билал Хаи

"У пакистанских компаний есть большой потенциал для инвестиций в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на презентации Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.

По его словам, пакистанские компании хотят быть одними из первых, кто инвестирует в проекты по восстановлению в Карабахе.

"Мы надеемся, что открытие палаты по экономическому сотрудничеству будет полезно для доведения до пакистанских бизнесменов информации об огромном инвестиционном потенциале в Карабахе", - добавил дипломат.

Посол также отметил, что в ближайшие дни посетит Шушу и проинформирует пакистанских бизнесменов об инвестиционном потенциале города.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ambassador: There is a great potential for Pakistani companies to invest in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Pakistan şirkətlərinin Qarabağın bərpasına yatırımları üçün böyük potensial var"

Экслюзивные новости

В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi