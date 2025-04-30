О нас

Тюркоязычные страны запустили единую платформу продажи продукции под единым брендом

Тюркоязычные страны запустили единую платформу продажи продукции под единым брендом 14:44
Бизнес
30 апреля 2025 г. 15:07
Тюркоязычные страны запустили единую платформу продажи продукции под единым брендом

Создана единая платформа, объединяющая продукцию тюркоязычных стран - Turanecom.

Об этом сказал Report председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

По его словам, эта инициатива направлена на объединение экономической мощи тюркского мира и потенциала местных брендов, реализации концепции Made in Turan: "Платформа Turanecom представляет продукты и услуги Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана под единым брендом. Наша цель - продвигать качественные продукты, производимые в нашем регионе, на международных рынках, укреплять экономическое сотрудничество и способствовать региональной интеграции".

Он отметил, что на первом этапе платформы Turanecom началась интеграция продукции текстильного сектора: "Она является одной из основных отраслей с сильным производственным потенциалом. В настоящее время проводятся встречи с местными и региональными предпринимателями, имеются соглашения о взаимном сотрудничестве. В результате этого сотрудничества планируется подписание контрактов. После оценки продукции предпринимателей она будет официально включена в платформу Turanecom".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkic-speaking countries launch unified platform for selling products under single brand
Версия на азербайджанском языке Türkdilli ölkələrin məhsullarını birləşdirən vahid platforma yaradılıb

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi