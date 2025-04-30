Тюркоязычные страны запустили единую платформу продажи продукции под единым брендом

14:44

Создана единая платформа, объединяющая продукцию тюркоязычных стран - Turanecom.

Об этом сказал Report председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов.

По его словам, эта инициатива направлена на объединение экономической мощи тюркского мира и потенциала местных брендов, реализации концепции Made in Turan: "Платформа Turanecom представляет продукты и услуги Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана под единым брендом. Наша цель - продвигать качественные продукты, производимые в нашем регионе, на международных рынках, укреплять экономическое сотрудничество и способствовать региональной интеграции".

Он отметил, что на первом этапе платформы Turanecom началась интеграция продукции текстильного сектора: "Она является одной из основных отраслей с сильным производственным потенциалом. В настоящее время проводятся встречи с местными и региональными предпринимателями, имеются соглашения о взаимном сотрудничестве. В результате этого сотрудничества планируется подписание контрактов. После оценки продукции предпринимателей она будет официально включена в платформу Turanecom".