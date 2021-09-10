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Тюркоязычные страны подписали меморандум о взаимопонимании

Тюркоязычные страны подписали меморандум о взаимопонимании На 10-й встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании об обмене информацией и опытом в различных экономических зонах
Бизнес
10 сентября 2021 г. 12:43
Тюркоязычные страны подписали меморандум о взаимопонимании

На 10-й встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку подписан меморандум о взаимопонимании об обмене информацией и опытом в различных экономических зонах.

Как сообщает Report, выступивший до подписания документа министр торговли Турции Мехмет Муш сказал, что население тюркоязычных стран составляет 160 млн человек, а общая стоимость годовой экономики достигает 1,1 трлн долларов США.

"Мы считаем, что в предстоящий период особое значение будет придано сотрудничеству между нашими странами, особенно в области цифровой и "зеленой" экономик. Турция готова оказать всяческую поддержку в этой области. Тюркский инвестиционный фонд также значим с точки зрения инвестиций в страны-члены организации”, - отметил он.

Турецкий министр также рассказал о преференциальном торговом соглашении, подписанном с Азербайджаном и вступившем в силу в этом году, отметив, что аналогичный документ может быть подписан и с Узбекистаном: “Мы планируем завершить наши переговоры с Узбекистаном в этом году".

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Версия на азербайджанском языке Türkdilli ölkələr anlaşma memorandumu imzalayıb

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