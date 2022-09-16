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Тюркоязычные государства подпишут таможенное соглашение

Тюркоязычные государства подпишут таможенное соглашение Страны Организации тюркских государств собираются подписать соглашение об упрощении таможенного перехода.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 12:57
Тюркоязычные государства подпишут таможенное соглашение

Страны Организации тюркских государств собираются подписать соглашение об упрощении таможенного перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев на тюркском бизнес-форуме в Шуше, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Этот документ облегчит таможенную работу, поэтому это очень важный документ", - отметил Амреев.

Кроме того, по его словам, идет подготовка к созданию режима свободной торговли между тюркоязычными странами: "В настоящее время мы работаем над этим. Европейский Союз прошел через этот процесс много лет назад. Уверен, что и мы добьемся этого в будущем", - сказал Б.Амреев.

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