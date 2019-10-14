Тюркоязычным странам предлагается создать общую судебную систему для сферы торговли

Таможенные барьеры между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) должны быть устранены.

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме тюркоязычных стран в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку заявил президент Совета по торговле и промышленности Рифат Хисарджикоглу.

"Нам нужно сократить время таможенных процедур для крупнотоннажных автомобилей. В целом таможенная система должна быть упрощена. В то же время нам необходимо создать общую судебную систему для решения проблем, связанных с торговлей, между странами ССТГ. Следует более активно задействовать Каспийское море в торговле", - сказал он.