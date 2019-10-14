 Наверх

Тюркоязычным странам предлагается создать общую судебную систему для сферы торговли

​Тюркоязычным странам предлагается создать судебную систему в торговле

Таможенные барьеры между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) должны быть устранены.

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме тюркоязычных стран в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку заявил президент Совета по торговле и промышленности Рифат Хисарджикоглу.

"Нам нужно сократить время таможенных процедур для крупнотоннажных автомобилей. В целом таможенная система должна быть упрощена. В то же время нам необходимо создать общую судебную систему для решения проблем, связанных с торговлей, между странами ССТГ. Следует более активно задействовать Каспийское море в торговле", - сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!