​Тюркоязычные страны могут создать совместный инвестфонд

Министры экономики и главы таможенных служб стран-членов и стран-наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) провели обсуждения в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Целью видеоконференции было определение направлений совместной деятельности для реализации вопросов, поднятых главами государств на чрезвычайном саммите Тюркского совета, состоявшемся 10 апреля по инициативе и под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр экономики Микаил Джаббаров предложил принятие мер для взаимного признания электронных подписей между государствами-членами Тюркского совета в целях развития электронной торговли, использование опыта Азербайджана в создании Тюркского торгового дома, информирование государств-членов о любых неотложных или планируемых изменениях в транспортном и транзитном режиме, создание онлайн-системы по обмену информацией, которая позволит отслеживать товары и процедуры в странах.

Он отметил, что создание совместного инвестиционного фонда позволит увеличить возможности взаимных инвестиций, будет способствовать развитию предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, поддержке инноваций, что в конечном итоге даст толчок общему экономическому и социальному развитию стран.

По словам министра, Азербайджан готов оказать всяческую поддержку в создании совместного инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Баку.

Отметим, что в видеоконференции приняли участие Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, его заместители Омар Коджаман и Гисмет Гезалов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Рухсар Пекджан, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев и другие лица.