​Тюменские бизнесмены налаживают деловые связи в Азербайджане

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Представители бизнеса из Тюмени прибыли в Азербайджан для поиска новых торговых партнеров, а также налаживания деловых связей, передает Report со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Бизнесмены намерены провести ряд рабочих встреч в течение трех дней, в том числе и с представителями ведущих нефтегазодобывающих и сервисных компаний Азербайджана.

Кроме того, в рамках визита тюменская делегация намерена посетить проходящую в Баку выставку "Каспий: технологии для окружающей среды", на которой расположен стенд тюменских компаний.

Сопровождает делегацию директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт.