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Twitter сократит офисные площади для снижения финансовых расходов

Twitter сократит офисные площади для снижения финансовых расходов Компания Twitter сократит офисные площади, чтобы сэкономить деньги и сделать больший уклон в удаленную работу.
Бизнес
27 июля 2022 г. 19:41
Twitter сократит офисные площади для снижения финансовых расходов

Компания Twitter сократит офисные площади, чтобы сэкономить деньги и сделать больший уклон в удаленную работу.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Twitter закрывает или сокращает офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Сиднее, но не планирует сокращение рабочих мест.

Отмечается, что компания также рассматривает возможность закрытия нескольких других офисов после истечения срока аренды, в том числе в Южной Корее, Новой Зеландии, Японии, Испании, Германии и Нидерландах.

По данным агентства, по состоянию на конец 2021 года в компании работало более 7 500 сотрудников. Объявленные изменения продолжают серию сокращений расходов социальной сети, которая указала на глобальные экономические факторы как на причину сокращения.

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