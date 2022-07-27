Twitter сократит офисные площади для снижения финансовых расходов

Компания Twitter сократит офисные площади, чтобы сэкономить деньги и сделать больший уклон в удаленную работу.

Компания Twitter сократит офисные площади, чтобы сэкономить деньги и сделать больший уклон в удаленную работу.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Twitter закрывает или сокращает офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Сиднее, но не планирует сокращение рабочих мест.

Отмечается, что компания также рассматривает возможность закрытия нескольких других офисов после истечения срока аренды, в том числе в Южной Корее, Новой Зеландии, Японии, Испании, Германии и Нидерландах.

По данным агентства, по состоянию на конец 2021 года в компании работало более 7 500 сотрудников. Объявленные изменения продолжают серию сокращений расходов социальной сети, которая указала на глобальные экономические факторы как на причину сокращения.