Twitch прекратил выплаты российским стримерам

Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам из-за проблем с платежными системами.

Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам из-за проблем с платежными системами.

Как передает Report, об этом платформа уведомила российских пользователей.

"Twitch соблюдает условия экономических санкций, введенных США и другими правительствами, и учитывает санкции, введенные из-за ситуации в Украине. Эти санкции могут ограничить или иным образом повлиять на ваш доступ к выплатам, возможность монетизировать вашу трансляцию и/или оказывать финансовую поддержку другим авторам. Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплат",— говорится в сообщении.

Ранее монетизацию для российских пользователей запретили PornHub и OnlyFans. Кроме того, Google и Instagram приостановили продажу контекстной рекламы в России.