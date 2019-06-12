Разработана "дорожная карта" по увеличению потока туристов и инвестиций из арабских стран в Азербайджан

Конфедерация ассоциаций туризма в Саудовской Аравии разработала "дорожную карту", которая предусматривает увеличение турпотока и привлечение арабских инвестиций в Азербайджан.

Об этом сказал Report исполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджана с арабскими странами (ААСС) Ялчын Алиев.

"Дорожная карта" рассчитана на пять лет. «Ввиду того, что мы не государственная организация, дальнейшее согласование будет проводиться с Государственным агентством по туризму Азербайджана, которому уже представлен документ», - сказал Я.Алиев.

Согласно «дорожной карте», ежегодно предусматривается увеличение турпотока из арабских стран на 15%, а ежегодный приток инвестиций в экономику Азербайджана ожидается на уровне до 5-7%.

В ассоциации полагают, что в последующие 3-4 года большой поток туристов будет из Саудовской Аравии, которые заполнят освободившуюся нишу, так как сократилось число приезжающих из ОАЭ. «В шесть городов Саудовской Аравии открыты прямые авиарейсы из Азербайджана и учитывая 30-миллионное население этой страны, поток туристов намного превысит, чем было из Арабских Эмиратов. К тому же напряженность в отношениях с Турцией, где раньше в основном отдыхали саудиты, также позволит перенаправить турпоток в Азербайджан», - считают в ААСС.

Что касается инвестиционных вложений, то они ожидаются из стран Персидского залива в проекты малого и среднего бизнеса в сфере туризма, сельского хозяйства. «Из-за большого количества льгот, предоставляемых в Азербайджане на развитие сельского хозяйства, этот сектор может быть в приоритете. В сферах, где нет льгот, привлечение арабских инвесторов возможно будет при наличии государственных гарантий», - сказал Я.Алиев.

Кроме того, по инициативе ассоциации, для продвижения азербайджанской продукции в арабских странах планируется открытие павильонов в Бахрейне, Иордании, Омане и Ливане. «В течение двух месяцев в Бахрейне планируется открыть первый шоурум, где будет выставляться вначале продовольственная продукция, далее стройматериалы и постепенно этот список будет расширяться. По открытию павильона договоренность также уже имеется с Иорданией», - сказал Я.Алиев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Бахрейном в январе-апреле 2019 года составил всего 115 тысяч долларов, Оманом – 314 тысяч долларов, Ливаном – порядка 370 тысяч долларов, с Иорданией превысил 2 млн долларов, а с Саудовской Аравией составляет около 4,7 млн долларов.