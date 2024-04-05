Туркменистан приветствует наращивание взаимодействия с бизнесом США

Туркменистан придает большое значение развитию отношений с США на принципах обоюдного уважения и доверия, приветствует наращивание взаимодействия с компаниями этой страны.

Туркменистан придает большое значение развитию отношений с США на принципах обоюдного уважения и доверия, приветствует наращивание взаимодействия с компаниями этой страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с исполнительным директором делового совета "Туркменистан - США" Эриком Стюартом, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава Туркменистана отметил, что крупные компании США успешно работают на туркменском рынке в стратегически важных секторах: "Среди них Boeing, General Electric, John Deere, Case New Holland - все они реализуют важные проекты в Туркменистане. Интерес к взаимодействию с Туркменистаном проявляют все больше представителей американских бизнес-кругов".

Среди возможных сфер для интенсификации сотрудничества Сердар Бердымухамедов назвал нефтегазовый сектор, электроэнергетику, возобновляемую энергетику, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, сферу высоких технологий и другие. Он добавил, что Туркменистан готова рассмотреть конкретные предложения со стороны делового совета.

По данным на декабрь 2023 года, в Туркменистане было зарегистрировано 180 проектов с участием американских компаний общей стоимостью $3,3 млрд.