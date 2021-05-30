Туркменистан и Казахстан подпишут cовместный план действий

К единому мнению подписать совместный план действий пришли Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довран Худайбердиев и Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (НПП) "Атамекен" Аблай Мыр

К единому мнению подписать совместный план действий пришли Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довран Худайбердиев и Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (НПП) "Атамекен" Аблай Мырзахметов на рабочей встрече в Нур-Султане.

Как передает Report, стороны обсудили возможности обмена опытом в сфере развития бизнеса и взаимодействия с правительством. Рассматривались вопросы по поддержке экспорта, сертификации и обучению. Довран Худайбердиев выразил заинтересованность перенять опыт в области цифровизации услуг.

Председатель правления "Атамекен" выразил готовность к сотрудничеству во всех сферах экономики и торговли, особенно в таких секторах, как АПК и строительство. Он также высказал предложения по созданию совместного Торгового дома в Ашхабаде, о введении реестра экспортеров для дальнейшего ускоренного получения виз, что было поддержано туркменской стороной.

Как результат встречи, стороны пришли к мнению усилить сотрудничество между крупнейшим бизнес-объединением Туркменистана и Национальной палатой "Атамекен" через подписание совместного плана мероприятий.