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Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать экономическое сотрудничество

Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать экономическое сотрудничество Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Бизнес
19 ноября 2021 г. 10:56
Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать экономическое сотрудничество

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Как передает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам взаимодействия между двумя странами в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также имею­щегося потенциала для наращивания партнерства по всему его спектру.

Особый акцент был сделан на высокой динамике развития продуктивных связей, успешно выстраиваемых как в двустороннем, так и в многостороннем формате – в рамках авторитетных международных организаций и структур.

М. Джаббаров отметил, что Азер­байджан придает огромное значение наращиванию экономического сотрудничества с Туркменистаном.

Подчеркнув стратегический характер межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, стороны констатировали важность усиления роли межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству как координирующего органа по развитию отношений в различных направлениях. В данном контексте взаимные инвестиции являются одним из факторов расширения плодотворного партнерства.

В ходе встречи отмечалось, что географическое положение двух государств-соседей создает благоприятные предпосылки для эффективной реализации проектов по формированию трансконтинентальных транспортно-транзитных коридоров, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов, и их интеграции в международную транспортную инфраструктуру.

Министр экономики отметил, что достигнутые в ходе визита президента Туркменистана в Азербайджан договоренности придали мощный импульс дальнейшему развитию транспортно-логистических связей.

Одной из тем обсуждения стали вопросы взаимодействия в энергетической сфере, являющейся стратегической для национальных экономик Туркменистана и Азербайджана. Подчеркнув, что развитие данного сектора для обоих государств, обладающих крупнейшими месторождения­ми нефти и газа, выступает приоритетным направлением, стороны высказались за наращивание традиционного сотрудни­чества, основанного на принципах равноправия и обоюдной выгоды.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan və Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
Версия на английском языке Turkmenistan, Azerbaijan eye increasing economic cooperation

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