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Туристические компании Азербайджана и Узбекистана наладят сотрудничество

Туристические компании Азербайджана и Узбекистана наладят сотрудничество Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между туристическими компаниями Азербайджана и Узбекистана.
Бизнес
7 октября 2022 г. 15:35
Туристические компании Азербайджана и Узбекистана наладят сотрудничество

Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между туристическими компаниями Азербайджана и Узбекистана.

Report сообщает об этом со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Меморандум был подписан в ходе визита около 30 мелких и средних предпринимателей Азербайджана в Узбекистан с 28 сентября по 6 октября.

Целью визита является дальнейшее продвижение азербайджанских компаний, расширение возможностей выхода на рынки, развитие делового партнерства с компаниями Узбекистана и налаживание новых сотруднических связей.

В рамках визита азербайджанских предпринимателей в Узбекистан в Бухаре состоялся форум по сотрудничеству с участием предпринимателей двух стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistanın turizm şirkətləri əməkdaşlıq edəcək

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