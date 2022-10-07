Туристические компании Азербайджана и Узбекистана наладят сотрудничество

Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между туристическими компаниями Азербайджана и Узбекистана.

Подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между туристическими компаниями Азербайджана и Узбекистана.

Report сообщает об этом со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Меморандум был подписан в ходе визита около 30 мелких и средних предпринимателей Азербайджана в Узбекистан с 28 сентября по 6 октября.

Целью визита является дальнейшее продвижение азербайджанских компаний, расширение возможностей выхода на рынки, развитие делового партнерства с компаниями Узбекистана и налаживание новых сотруднических связей.

В рамках визита азербайджанских предпринимателей в Узбекистан в Бухаре состоялся форум по сотрудничеству с участием предпринимателей двух стран.