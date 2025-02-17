Тургай Дениз: Создание Тюркского инвестиционного фонда усилит взаимодействие между бизнес-структурами региона

13:43

Президент Торговой палаты Северного Кипра Тургай Дениз на бизнес-встрече в Баку назвал создание Тюркского инвестиционного фонда историческим шагом для экономического сотрудничества тюркских государств.

Как сообщает Report, он отметил, что деятельность Фонда позволит странам региона полностью реализовать свой экономический потенциал и усилит их позиции на мировых рынках.

Дениз также напомнил о подаче заявки возглавляемой им палаты на членство в Союзе торгово-промышленных палат тюркских государств и подчеркнул важность работы Фонда для предпринимателей.

Уставный капитал Фонда составляет $600 млн. Он финансирует региональные проекты, поддерживает микро-, малый и средний бизнес.

Фонд был создан по соглашению, подписанному 16 марта 2023 года в Анкаре и начал свою деятельность в мае 2024 года.