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Тургай Дениз: Создание Тюркского инвестиционного фонда усилит взаимодействие между бизнес-структурами региона

Тургай Дениз: Создание Тюркского инвестиционного фонда усилит взаимодействие между бизнес-структурами региона 13:43
Бизнес
17 февраля 2025 г. 14:11
Тургай Дениз: Создание Тюркского инвестиционного фонда усилит взаимодействие между бизнес-структурами региона

Президент Торговой палаты Северного Кипра Тургай Дениз на бизнес-встрече в Баку назвал создание Тюркского инвестиционного фонда историческим шагом для экономического сотрудничества тюркских государств.

Как сообщает Report, он отметил, что деятельность Фонда позволит странам региона полностью реализовать свой экономический потенциал и усилит их позиции на мировых рынках.

Дениз также напомнил о подаче заявки возглавляемой им палаты на членство в Союзе торгово-промышленных палат тюркских государств и подчеркнул важность работы Фонда для предпринимателей.

Уставный капитал Фонда составляет $600 млн. Он финансирует региональные проекты, поддерживает микро-, малый и средний бизнес.

Фонд был создан по соглашению, подписанному 16 марта 2023 года в Анкаре и начал свою деятельность в мае 2024 года.

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Версия на английском языке ФотоTurgay Deniz: Creation of Turkic Investment Fund will strengthen interaction between business structures in region
Версия на азербайджанском языке ФотоTurqay Dəniz: "Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması Türk dünyası üçün tarixi qərardır"

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