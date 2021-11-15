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Турецкий министр: Товарооборот с Азербайджаном нужно довести до 15 млрд долларов

Турецкий министр: Товарооборот с Азербайджаном нужно довести до 15 млрд долларов 11:14 "В январе-сентябре текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией составил около 3 млрд долларов США. Эта цифра нас не удовлетворяет и должна быть увеличена".
Бизнес
15 ноября 2021 г. 11:40
Турецкий министр: Товарооборот с Азербайджаном нужно довести до 15 млрд долларов

"В январе-сентябре текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией составил около 3 млрд долларов США. Эта цифра нас не удовлетворяет и должна быть увеличена".

Об этом заявил заместитель министра финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати на 25-м Международном бизнес – форуме (International Business Forum-IBF) в Баку, сообщает Report.

"Турция является второй после Италии страной, экспортирующей продукцию в Азербайджан, и первой в списке стран по уровню инвестиций из Азербайджана. В этом ведущая роль принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Торговый оборот между двумя странами должна достичь 15 млрд долларов США. Для этого нужно устранить все проблемы. Освобождение от таможенных пошлин около 15 наименований продукции положительно скажется на увеличении взаимной торговли", - отметил турецкий министр.

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Версия на английском языке Trade with Azerbaijan should be brought to $15B, Turkish official says
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Azərbaycanla ticarətin dəyəri 15 milyard dollara çatdırılmalıdır”

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