Турецкий фонд образования заинтересован в продолжении деятельности с Азербайджаном

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн посетил Министерство экономики.
Как передает Report, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул крепкие узы дружбы и партнерства с братской Турцией, а также стратегическое сотрудничество на высоком уровне.
Отмечалось, что наши страны успешно сотрудничают в различных отраслях экономики, а также в социальной и культурно-гуманитарной сферах.
Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн проинформировал о деятельности организации и выразил заинтересованность в продолжении успешной совместной деятельности с соответствующими ведомствами Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.