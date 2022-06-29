Турецкий фонд образования заинтересован в продолжении деятельности с Азербайджаном

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгун посетил Министерство экономики.

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн посетил Министерство экономики.

Как передает Report, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул крепкие узы дружбы и партнерства с братской Турцией, а также стратегическое сотрудничество на высоком уровне.

Отмечалось, что наши страны успешно сотрудничают в различных отраслях экономики, а также в социальной и культурно-гуманитарной сферах.

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн проинформировал о деятельности организации и выразил заинтересованность в продолжении успешной совместной деятельности с соответствующими ведомствами Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.