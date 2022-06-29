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Турецкий фонд образования заинтересован в продолжении деятельности с Азербайджаном

Турецкий фонд образования заинтересован в продолжении деятельности с Азербайджаном Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгун посетил Министерство экономики.
Бизнес
29 июня 2022 г. 22:24
Турецкий фонд образования заинтересован в продолжении деятельности с Азербайджаном

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн посетил Министерство экономики.

Как передает Report, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул крепкие узы дружбы и партнерства с братской Турцией, а также стратегическое сотрудничество на высоком уровне.

Отмечалось, что наши страны успешно сотрудничают в различных отраслях экономики, а также в социальной и культурно-гуманитарной сферах.

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн проинформировал о деятельности организации и выразил заинтересованность в продолжении успешной совместной деятельности с соответствующими ведомствами Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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