​Турецкие инвесторы вложили в Азербайджан более 45 млрд долларов США

Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджан является второй страной по объему вложенных инвестиций со стороны турецких инвесторов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает Центральный банк Турции.

В период с 2001 по 2014 год турецкие инвесторы вложили в экономику Азербайджану 45,45 млрд долларов США, что составляет 74% от всех инвестиций, вложенных в экономику Азии (61,32 млрд долларов США).

Центральный банк Турции отмечает, что первое место по объему вложенных инвестиций занимает Голландия с 75,89 млрд долларов США. Третье место занимается США с 9,76 млрд долларов США.

Общий объем инвестиций турецких инвесторов в мире в период с 2001 по 2014 годы составил 226,81 млрд долларов США.