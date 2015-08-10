 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Турецкие инвесторы вложили в Азербайджан более 45 млрд долларов США

    Азербайджан занимает второе место объему инвестиций со стороны турецких инвесторов

    Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджан является второй страной по объему вложенных инвестиций со стороны турецких инвесторов.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает Центральный банк Турции. 

    В период с 2001 по 2014 год турецкие инвесторы вложили в экономику Азербайджану 45,45 млрд долларов США, что составляет 74% от всех инвестиций, вложенных в экономику Азии (61,32 млрд долларов США). 

    Центральный банк Турции отмечает, что первое место по объему вложенных инвестиций занимает Голландия с 75,89 млрд долларов США. Третье место занимается США с 9,76 млрд долларов США. 

    Общий объем  инвестиций турецких инвесторов в мире  в период  с 2001 по 2014 годы составил 226,81 млрд долларов США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi