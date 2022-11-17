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Турецкие компании реализуют в Азербайджане проекты на 15,5 млрд долларов

Турецкие компании реализуют в Азербайджане проекты на 15,5 млрд долларов
Бизнес
17 ноября 2022 г. 13:14
Турецкие компании реализуют в Азербайджане проекты на 15,5 млрд долларов

Турецкие компании-подрядчики реализуют в Азербайджане более 450 проектов на сумму 15,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил главный советник торгового советника посольства Турции в Азербайджане Ахмет Эрдал на конференции на тему "Современные материалы, механизмы и правила использования при строительстве дорог, мостов и туннелей в рамках реконструкции Карабаха".

Он отметил, что Азербайджан занимает 9-е место среди 130 стран, в которых турецкие компании-подрядчики реализуют свои проекты: "Мы взяли на себя обязательство реализовать 455 проектов в Азербайджане. Их общая стоимость составляет 15,5 млрд долларов США, из которых 4,2 млрд долларов США приходится на проекты сухопутных дорог".

По словам Эрдала, 12 турецких компаний взяли на себя обязательство по реализации 32 проектов в области восстановления и реконструкции инфраструктуры в Карабахе на сумму около 1,4 млрд долларов США: "Часть этих проектов завершена, а часть продолжается".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 15,5 mlrd dollarlıq layihələri öhdəsinə götürüb

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