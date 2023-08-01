Турецкие компании могут увеличить свои инвестиции в Карабах

Азербайджан и Турция обсудили вопрос увеличения инвестиций турецких компаний в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Азербайджан и Турция обсудили вопрос увеличения инвестиций турецких компаний в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

При организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялся круглый стол с участием делегаций Турции и Азербайджана.

На встрече турецкая делегация, возглавляемая председателем Совета попечителей и Правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности "Турция-Азербайджан" Айгюн Аттар, была представлена 23 компаниями. Под руководством заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли в мероприятии приняли участие представители AZPROMO, Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка, ЗАО AzerGold и сотрудники торгового представительства нашей страны в Турции.

В рамках мероприятия обсуждены инвестиционные перспективы освобожденных от оккупации территорий, увеличение инвестиций в Карабах со стороны турецких компаний. Турецкая делегация проинформирована о благоприятной инвестиционной среде, созданной для эффективной реализации инвестиционного потенциала Карабаха и Восточного Зангезура.