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Турецкая торгово-промышленная палата проведет в Баку бизнес-форум

Турецкая торгово-промышленная палата проведет в Баку бизнес-форум 26 апреля в Баку состоится бизнес-форум Турецкой торгово-промышленной палаты
Бизнес
2 апреля 2021 г. 18:00
Турецкая торгово-промышленная палата проведет в Баку бизнес-форум

26 апреля в Баку состоится бизнес-форум Турецкой торгово-промышленной палаты.

Об этом заявил председатель Объединения палат и бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу во время выступления на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям, сообщает Report.

По его словам, в бизнес-форуме примут участие представители стран-членов Турецкой торгово-промышленной палаты (Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Венгрия).

Напомним, что сегодня в Баку состоялся круглый стол по азербайджано-турецким экономическим связям.

В мероприятии приняли участие министр торговли Турции Рухсар Пекджан, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Turkish chamber of commerce and industry to hold business forum in Baku
Версия на азербайджанском языке Türk Ticarət və Sənaye Palatasının Bakıda biznes forumu keçiriləcək

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