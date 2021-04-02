Турецкая торгово-промышленная палата проведет в Баку бизнес-форум

26 апреля в Баку состоится бизнес-форум Турецкой торгово-промышленной палаты

26 апреля в Баку состоится бизнес-форум Турецкой торгово-промышленной палаты.

Об этом заявил председатель Объединения палат и бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу во время выступления на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям, сообщает Report.

По его словам, в бизнес-форуме примут участие представители стран-членов Турецкой торгово-промышленной палаты (Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Венгрия).

Напомним, что сегодня в Баку состоялся круглый стол по азербайджано-турецким экономическим связям.

В мероприятии приняли участие министр торговли Турции Рухсар Пекджан, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и другие официальные лица.