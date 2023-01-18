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Турецкая компания хочет открыть офис в Азербайджане

Турецкая компания хочет открыть офис в Азербайджане Турецкая компания ATIŞ YAPI Sənaye Ticarət хочет открыть офис в Азербайджане
Бизнес
18 января 2023 г. 11:30
Турецкая компания хочет открыть офис в Азербайджане

Турецкая компания ATIŞ YAPI Sənaye Ticarət хочет открыть офис в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), этот вопрос обсуждался на встрече с представителями компании.

Заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров проинформировал о торговых и инвестиционных возможностях в Азербайджане, направлениях деятельности агентства, мерах поддержки предпринимателей.

Директор по туризму и услугам ATIŞ YAPI Sənaye Ticarət Рамазан Озгюр сообщил, что они работают в сфере строительства, финансов, туризма, IT, продажи мебели, проинформировал о реализуемых проектах и намерении открыть офис в Азербайджане.

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