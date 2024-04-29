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Турецкая компания Birlik Deri получит статус резидента Агдамского промышленного парка

Турецкая компания Birlik Deri получит статус резидента Агдамского промышленного парка Турецкая компания Birlik Deri, специализирующаяся на производстве кожаных изделий, планирует развивать деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Бизнес
29 апреля 2024 г. 09:33
Турецкая компания Birlik Deri получит статус резидента Агдамского промышленного парка

Турецкая компания Birlik Deri, специализирующаяся на производстве кожаных изделий, планирует развивать деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Об этом, как передает Report, говорится в сообщении Торгового представительства при Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

"25 апреля, в день предпринимателя в Азербайджане, было принято решение о предоставлении турецкой компании Birlik Deri статуса резидента Агдамского промышленного парка в Карабахе", - говорится в информации представительства.

В сообщении отмечается, что первая встреча владельцем компании Birlik Deri Бурханом Демирсесом в Торговом представительстве состоялась 24 ноября 2023 года, в ходе которой он завил о намерении компании принять участие в восстановлении Карабаха.

"Будущая деятельность компании Birlik Deri в Агдамском промпарке станет беспроигрышной моделью и будет способствовать развитию Карабахского региона, занятости возвращающегося населения и повышению социально-экономического благосостояния", - говорится в информации.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Общие инвестиции резидентов парка оцениваются в свыше 200 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti Ağdam Sənaye Parkında rezident olacaq

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