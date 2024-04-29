Турецкая компания Birlik Deri получит статус резидента Агдамского промышленного парка

Турецкая компания Birlik Deri, специализирующаяся на производстве кожаных изделий, планирует развивать деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Турецкая компания Birlik Deri, специализирующаяся на производстве кожаных изделий, планирует развивать деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Об этом, как передает Report, говорится в сообщении Торгового представительства при Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

"25 апреля, в день предпринимателя в Азербайджане, было принято решение о предоставлении турецкой компании Birlik Deri статуса резидента Агдамского промышленного парка в Карабахе", - говорится в информации представительства.

В сообщении отмечается, что первая встреча владельцем компании Birlik Deri Бурханом Демирсесом в Торговом представительстве состоялась 24 ноября 2023 года, в ходе которой он завил о намерении компании принять участие в восстановлении Карабаха.

"Будущая деятельность компании Birlik Deri в Агдамском промпарке станет беспроигрышной моделью и будет способствовать развитию Карабахского региона, занятости возвращающегося населения и повышению социально-экономического благосостояния", - говорится в информации.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Общие инвестиции резидентов парка оцениваются в свыше 200 млн манатов.