В Турции ввели единую упаковку для сигарет в рамках борьбы с курением

Турция вводит единый стандарт упаковки для сигарет и других табачных изделий в рамках борьбы с курением.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства сельского и лесного хозяйства.

"Изменения дизайна упаковок табачных изделий вступят в силу с 5 декабря. С этой даты выпуск прежней упаковки будет прекращен. Продукция в старых упаковках сможет реализовываться на рынке еще в течение месяца, до 5 января 2020 года, после чего ее продажа будет полностью прекращена", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на новых упаковках обязательно будут размещены надписи, предупреждающие о вреде курения, а также изображения с последствиями курения, которые будут закрывать до 85% площади на передней стороне упаковки и до 50% на задней.