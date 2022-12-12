О нас

Турция возглавила рейтинг самых популярных стран для зарубежных инвестиций россиян

Турция возглавила рейтинг самых популярных стран для зарубежных инвестиций россиян Турция возглавила рейтинг самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам года.
Бизнес
12 декабря 2022 г. 08:31
Турция возглавила рейтинг самых популярных стран для зарубежных инвестиций россиян

Турция возглавила рейтинг самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости).

"В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%)", - говорится в материалах. Также в первой десятке оказались Кипр, Таиланд, Черногория, Франция, Индонезия.

Отмечается, что за 11 месяцев спрос россиян на зарубежную недвижимость увеличился сильнее, чем в большинстве других стран СНГ - на 89%. По этому показателю Россию обошла только Молдову, откуда за тот же период поступило в два раза больше заявок на покупку, чем годом ранее.

Согласно исследованию, наибольшая доля запросов на покупку недвижимости за границей приходится на Москву (44,6%), Санкт-Петербург (10%) и Краснодарский край (4,9%). Среди топ-10 регионов с наиболее активным спросом москвичи также лидируют по среднему бюджету - за 11 месяцев он составил €300 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi